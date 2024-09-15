Mersin'de korkunç cinayet: Emekli Profesör fıçıda ölü bulundu

Mersin'in Bozyazı ilçesine bağlı Ustalar Mahallesi’nde, sabah saatlerinde belediye işçileri çöplükte plastik bir fıçı içinde elleri ve ayakları bağlı çıplak bir erkek cesedi buldu. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk incelemelerde, cesedin çürümeye başladığı tespit edildi ve Mersin Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan otopsi sonucunda, cesedin Selçuk Üniversitesi’nden emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Selahattin Doludeniz’e ait olduğu belirlendi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.