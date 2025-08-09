Yarın elektrikler olmayacak: 10 Ağustos elektrik kesintileri

İstanbul’un bazı ilçelerinde, 10 Ağustos 2025 Pazar günü çeşitli bakım, yatırım ve dönüşüm çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri uygulanacak.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Yarın elektrikler olmayacak: 10 Ağustos elektrik kesintileri
Yayınlanma: Güncellenme:

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından yapılan duyurular şu şekildedir:

Bağcılar – 15 Temmuz Mahallesi (1427., 1428., 1429., Cami Yolu, Halkalı, Sabia sokaklar) & Mahmutbey Mahallesi (2629., Halkalı sokaklar): 13:00 – 18:00

Küçükçekmece – Söğütlüçeşme Mahallesi, 1. Kayalı sokak: 13:00 – 18:00

Çekmeköy – Reşadiye Mahallesi: 09:30 – 14:00 (şebeke iyileştirme çalışmaları)

Pendik – Namık Kemal, Ekşi, Sever, Ekin, Sefer, Yargıç, Kavak Yeli, Leylek, Maîşet, Neşriyat, Termal, Yerde, Fatma, Fıstık, Cemil Meriç, Kasım, Küme, Plato sokaklar: 10:00 – 18:00 (şebeke iyileştirme çalışmaları)

Sarıyer – Ferahevler Mahallesi sokaklarında: 10:00 – 18:00 (Kapsamlı TM bakımı)

Silivri – Merkez – Büyük Kılıçlı Mah. (Akif Çeşme, Eriş, Çiftlik sokaklar): 09:00 – 14:00 (önleyici bakım)

Aynı ilçede Fevzipaşa Mahallesi (Sedef sokak) için: 10:00 – 17:00 (Yeni TM tesisi çalışmaları)

Şişli – Merkez Mahallesi (Abide-i Hürriyet, Büyükdere, Hanımefendi, Hasat, Kocamansur, Palazoğlu, Perihan, Prof. Dr. Nurettin Mazhar Öktel, Reha Yurdakul, Sıra Cevizler, İskenderoğlu sokaklar): 09:00 – 17:00 (yeni kablo bağlantısı)

Meteoroloji'den kritik uyarı: Sağanak yağış geliyor!Meteoroloji'den kritik uyarı: Sağanak yağış geliyor!Yurt
elektrik kesintisi istanbul
Günün Manşetleri
Vatan Partisi’nden Maduro’ya destek
4 şehirde denize girmek yasaklandı!
Gazze’de can kaybı 61 bini aştı
Azerbaycan-Ermenistan Barış Deklarasyonu
İstanbul’da dev “Huzur” operasyonu
Fidan-Sisi görüşmesi
Çanakkale’de çifte orman yangınında son durum
Kırmızı bültenle aranan suçlular yakalandı!
2 büyük yangından biri kontrol altında, 4 şüpheli gözaltında
“Tüm gövdemizi taşın altına koyuyoruz, tarihi bir sürecin içindeyiz”
Çok Okunanlar
Meteoroloji’den uyarı: Bazı iller 45 dereceyi görecek Meteoroloji’den uyarı: Bazı iller 45 dereceyi görecek
Altında yükseliş başladı: İslam Memiş gram altında 6 bin TL için tarih verdi! Altında yükseliş başladı: İslam Memiş gram altında 6 bin TL için tarih verdi!
Meteoroloji'den kritik uyarı: Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji'den kritik uyarı: Sağanak yağış geliyor!
Altın fiyatları rekor kırdı! İşte güncel durum Altın fiyatları rekor kırdı! İşte güncel durum
Benzine zam var mı? Motorin kaç TL oldu? 9 Ağustos güncel akaryakıt tablosu Benzine zam var mı? Motorin kaç TL oldu? 9 Ağustos güncel akaryakıt tablosu