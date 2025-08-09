Yarın elektrikler olmayacak: 10 Ağustos elektrik kesintileri

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından yapılan duyurular şu şekildedir:

Bağcılar – 15 Temmuz Mahallesi (1427., 1428., 1429., Cami Yolu, Halkalı, Sabia sokaklar) & Mahmutbey Mahallesi (2629., Halkalı sokaklar): 13:00 – 18:00

Küçükçekmece – Söğütlüçeşme Mahallesi, 1. Kayalı sokak: 13:00 – 18:00

Çekmeköy – Reşadiye Mahallesi: 09:30 – 14:00 (şebeke iyileştirme çalışmaları)

Pendik – Namık Kemal, Ekşi, Sever, Ekin, Sefer, Yargıç, Kavak Yeli, Leylek, Maîşet, Neşriyat, Termal, Yerde, Fatma, Fıstık, Cemil Meriç, Kasım, Küme, Plato sokaklar: 10:00 – 18:00 (şebeke iyileştirme çalışmaları)

Sarıyer – Ferahevler Mahallesi sokaklarında: 10:00 – 18:00 (Kapsamlı TM bakımı)

Silivri – Merkez – Büyük Kılıçlı Mah. (Akif Çeşme, Eriş, Çiftlik sokaklar): 09:00 – 14:00 (önleyici bakım)

Aynı ilçede Fevzipaşa Mahallesi (Sedef sokak) için: 10:00 – 17:00 (Yeni TM tesisi çalışmaları)

Şişli – Merkez Mahallesi (Abide-i Hürriyet, Büyükdere, Hanımefendi, Hasat, Kocamansur, Palazoğlu, Perihan, Prof. Dr. Nurettin Mazhar Öktel, Reha Yurdakul, Sıra Cevizler, İskenderoğlu sokaklar): 09:00 – 17:00 (yeni kablo bağlantısı)