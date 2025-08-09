Yarın elektrikler olmayacak: 10 Ağustos elektrik kesintileri
İstanbul’un bazı ilçelerinde, 10 Ağustos 2025 Pazar günü çeşitli bakım, yatırım ve dönüşüm çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri uygulanacak.
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından yapılan duyurular şu şekildedir:
Bağcılar – 15 Temmuz Mahallesi (1427., 1428., 1429., Cami Yolu, Halkalı, Sabia sokaklar) & Mahmutbey Mahallesi (2629., Halkalı sokaklar): 13:00 – 18:00
Küçükçekmece – Söğütlüçeşme Mahallesi, 1. Kayalı sokak: 13:00 – 18:00
Çekmeköy – Reşadiye Mahallesi: 09:30 – 14:00 (şebeke iyileştirme çalışmaları)
Pendik – Namık Kemal, Ekşi, Sever, Ekin, Sefer, Yargıç, Kavak Yeli, Leylek, Maîşet, Neşriyat, Termal, Yerde, Fatma, Fıstık, Cemil Meriç, Kasım, Küme, Plato sokaklar: 10:00 – 18:00 (şebeke iyileştirme çalışmaları)
Sarıyer – Ferahevler Mahallesi sokaklarında: 10:00 – 18:00 (Kapsamlı TM bakımı)
Silivri – Merkez – Büyük Kılıçlı Mah. (Akif Çeşme, Eriş, Çiftlik sokaklar): 09:00 – 14:00 (önleyici bakım)
Aynı ilçede Fevzipaşa Mahallesi (Sedef sokak) için: 10:00 – 17:00 (Yeni TM tesisi çalışmaları)
Şişli – Merkez Mahallesi (Abide-i Hürriyet, Büyükdere, Hanımefendi, Hasat, Kocamansur, Palazoğlu, Perihan, Prof. Dr. Nurettin Mazhar Öktel, Reha Yurdakul, Sıra Cevizler, İskenderoğlu sokaklar): 09:00 – 17:00 (yeni kablo bağlantısı)