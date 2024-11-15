Yarınki seferler iptal!

Çanakkale'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yapılması planlanan tüm feribot seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ve Adalar hattında yolcu ile araç taşımacılığı gerçekleştiren GESTAŞ firması, Ege Denizi'nin kuzeyinde etkili olan olumsuz hava şartlarının bu kararı zorunlu kıldığını duyurdu. Buna göre; yarın yapılması planlanan Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada seferlerinin tamamı iptal edildi.