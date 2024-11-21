Yasadışı bahisler nasıl bağımlılık yaratıyor?

Cep telefonundan, tabletten ya da bilgisayardan ulaşmak mümkün. Cazip tekliflerle başlanıyor, tuzağa düşünce de içinden çıkılması güç hale geliyor. Tehlikenin adı sanal bahis bağımlılığı.

Sanal bahis aslında kolay oyun gibi görünse de, göründüğü kadar masum değil. Bahis miktarları arttıkça, kişi önce ruh sağlığını, ailesini hatta tüm varlığını kaybedebiliyor.

Bağımlılık oluşturan yasa dışı bahis, kullanıcıların sosyal yaşamlarını yerle bir ediyor. Kullanıcılar peş peşe psikolojik sorunlarla da karşılaşıyor.

Bu tür oyunları kaybettikçe kazanma hırsı da artıyor. Uzmanlar bu tür olaylarda mağdurların büyük çoğunluğunun gençler olduğunun altını çiziyor:

- Yasa dışı kumar yuvaları yıkmaya devam ediyor. Kumar tamamen dürtüsel ve davranışsal bir bağımlılık olduğu için beyindeki ödün sistemini tetikleyerek kişinin daha çok para kazanma arzusunu ortaya çıkarıyor. Bu bağımlılık tıpkı kimyasal ve alkol gibi beyinden direkt dopamin etkisi yarattığı için bunun mutlaka tedavi edilmesinde fayda var.

- Kişinin günden güne artan harcamaları, etraftan borç alması, kredi çekmesi, ekonomisinin zora girmesi gibi bir takım faktörler de sebep olmaktadır. Maalesef sonu olmayan maceralara sürükleniyorlar. Özellikle bazı bankalar 18 yaşından küçük çocuklara kredi veriyor, hiç bir geliri olmadığı halde bu da önemli bir sorun. Aslında burada bir yaptırımın olması lazım.

-Özellikle adliyelerde görüyorum. Sanıkların çoğu bu konu ile ilgili suçlamaların yapıldığı gençler. Bu konuda yasal düzenlemenin yapılması lazım. Yani kumar bağımlılığı kendiliğinden geçmez, mutlaka destek alınması lazım çünkü dürtüsel ve davranışsal bir bağımlılık.

- Sanal bahis tamamen bir uyuşturucu niteliğinde zira çocuklar bu sistemin içerisine dahil oluyorlar. Arkadaşlarına içeri çekiyorlar.