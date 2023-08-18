Yasaklı hayvan ırklarına dair operasyon!

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, kent genelinde vatandaşların can ve mal güvenliklerini sağlama noktasında denetim görevini yoğun şekilde sürdürmesinin yanı sıra hayvan haklarına yönelik hassasiyet göstermeyi ihmal etmiyor.

YASAKLI HAYVAN IRKLARINA DAİR OPERASYON!

Müdürlük, kendilerine gelen yasaklı ırk şikayetine istinaden beraberinde Emniyet Müdürlüğü HAYDİ ekipleri ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince aynı anda çeşitli adreslere operasyon düzenledi. Operasyonlar sonucunda yasaklı ırka mensup Dogo Argentino cinsi köpek ele geçiren ekipler, köpeğe el koydu.



Daha sonra ilgili şahıslar hakkında gerekli yasal müeyyidelerin uygulanmasını da sağlayan ekipler, köpeğin Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim edilerek hayvan konukevine gönderilmesini sağladı.

Zabıta ekipleri, bu tür ortak operasyonlara hayvan hakları gözetilecek şekilde destek vermeye, vatandaş ve çevre güvenliğinin sağlanması noktasında devam edecek.