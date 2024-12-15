Yayla gezisi kabusa döndü! 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

İddiaya göre, Mersin’in Bozyazı ilçesindeki Kızılca mevkisinde, 12 yaşındaki E.Ö., ailesiyle birlikte Devrent Yaylası’na gitti. Ancak keyifli başlayan gezi, trajik bir olayla sonuçlandı. E.Ö.’nün elindeki tüfek, henüz belirlenemeyen bir sebeple kazara ateş aldı ve küçük çocuk ağır yaralandı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Yaralı çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



