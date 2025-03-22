Yedek parça krizinde yeni perde: Satıcılar belirsizlik yüzünden satış yapmıyor

Sanayide düşük kârlılık ve finansman sorunları, küçük işletmeleri de zor durumda bırakıyor. Yan sanayi ve yedek parça tedarikinde büyük sıkıntılar yaşanırken, sanayi esnafı “sabit kur” uygulamasına geçilmezse kepenk kapatmak zorunda kalacaklarını belirtiyor.

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Yedek parça krizinde yeni perde: Satıcılar belirsizlik yüzünden satış yapmıyor
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Döviz kurundaki yıllık ortalama %100’lük artış, sanayi sektöründe yedek parça fiyatlarının %91 oranında yükselmesine neden oldu. Sanayi ustaları, artan maliyetler nedeniyle parça bulmanın ve almanın giderek zorlaştığını dile getiriyor.

📢 Sanayi esnafı konuştu:
"Döviz kurundaki artış nedeniyle yedek parça sıkıntısı yaşıyoruz. Parça bulunsa bile almak artık çok zor."

Yan sanayi esnafı satışları durdurdu
Piyasadaki belirsizlik nedeniyle yan sanayi esnafı, parça satışlarını ya durduruyor ya da sınırlı stokla çalışıyor.

📢 Esnafın tepkisi:
"Bugün sattığımız parçanın fiyatı yarın ne olacak bilmiyoruz. Bu yüzden satış yapmaktan çekiniyoruz."

Sanayide girdi maliyetlerindeki artış, birçok işletmenin kapanmasına yol açıyor. Dükkan kiraları, vergiler ve yüksek maliyetler nedeniyle sanayi çarşılarında peş peşe kepenkler iniyor.

📢 Kapanan işletmelere dikkat çeken bir sanayi esnafı:
"İşlerimiz düştü, maliyetler arttı. Vergiler, kira ve malzeme fiyatları yüzünden ayakta kalmak çok zor."

Sanayi esnafı, piyasadaki belirsizliği azaltmak ve yedek parça krizini önlemek için sabit kur uygulaması talep ediyor.

📢 Esnafın beklentisi:
"Devletimizin destek vermesi gerekiyor. Kira, yedek parça maliyetleri ve teşvikler konusunda düzenleme yapılmalı."
"Dolar kuru sabitlenmeli ki hem satıcı hem de alıcı önünü görebilsin. Kimse geleceği öngöremediği için ticaret durma noktasına geldi."

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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