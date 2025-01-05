Yeğen, amcasını yüzlerce kişinin gözü önünde bıçakladı

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde, bir alışveriş merkezi önünde yaşanan korkunç olayda, sinir krizi geçirdiği iddia edilen K.Z. (20), amcası E.Z.'yi (27) defalarca bıçakladı. Olay sırasında çevredeki yüzlerce kişi büyük panik yaşadı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Yeğen, amcasını yüzlerce kişinin gözü önünde bıçakladı
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Saat 16.15 sıralarında Kent Meydanı Alışveriş Merkezi önünde gerçekleşen olayda, bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başlayan amca ve yeğen arasında sözlü gerilim hızla şiddet olayına dönüştü. Yanındaki bıçağı çıkaran K.Z., herkesin gözü önünde amcasını defalarca bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan E.Z., saldırının ardından çevredeki vatandaşların tepkisiyle karşılaşan yeğen K.Z.’nin bıçağı bırakmasına neden oldu.

Olay yerine gelen polis ekipleri saldırgan K.Z.’yi gözaltına alırken, ağır yaralanan amca E.Z., 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilen amcanın durumuyla ilgili tedavi sürerken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Öte yandan, saldırgan K.Z.’ye tepki gösteren vatandaşların linç girişimi polis tarafından engellendi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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