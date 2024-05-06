Yeni doğan bebeği dağ yoluna bıraktılar

Yürekleri yakan olay, Mersin’in Çamlıyayla ilçesinde yaşandı. Yoldan geçenlerin bebek sesi duymasıyla olay fark edildi.

Yeni doğan bebeği dağ yoluna bıraktılar
Editör: Yağmur Biçen

Çamlıyayla ilçesinde Kızılalan yakınlarında araçlardan dinlenmek için inen kişiler bebek ağlama sesi duydu.

Sesin geldiği yöne giden bu kişiler, ıssız bir bölgede terk edilmiş bebek buldular. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdiler. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yeni doğduğu ve henüz 2 günlük olduğu düşünülen kız bebek, kontrol amaçlı Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

GÜLEN İSMİNİ VERDİLER

Yenidoğan Ünitesi'nde tedaviye alınan bebeğe, hemşireler ‘Gülen’ ismini verdi. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen bebeğin, tedavisinin tamamlanmasının ardından devlet korumasına alınacağı belirtildi.

Bebeği sokağa terk edenlerin belirlenmesi için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

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