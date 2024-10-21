Skandalın ardından birçok ailenin bebeklerini kaybettiklerinden dolayı endişeleri dile getirildi. Aileler, şikayetlerine ve ihbarlarına yanıt alamadıkları için acılarını daha da derinleştiriyor.

Kocaeli'de yaşayan İbrahim Altan, eşi 23 Nisan'da erken doğum yaptıktan sonra kızları Zümranur'un tedavi sürecinde birçok ihmal olduğunu iddia etti. Altan, “Son olarak geçirdiği bir kez daha ameliyat etmek istediler. Ben karşı çıktım. Kızım vefat etti. Sorumlular yargılansın” dedi. Altan, CİMER'e yaptığı başvuruda, hastanede yaşanan sorunları detaylı bir şekilde aktardığını ancak sonrakilerin saatler sonra hayatını kaybettiğini belirtti.

İlk belirlemelere göre bu skandal kapsamında 47 kişi gözaltına alınırken, bunlardan 22'si tutuklandı. Sağlık Bakanı Tunç, soruşturmanın sürdürüleceğini ve bu tür ihlallere kesinlikle göz yumulmayacağını vurguladı.

Skandal, özellikle özel hastanelerdeki bebek ölümleriyle ilgili yapılan şikayetleri artırırken, birçok ailede yaşanan kayıpların ardından yeniden araştırma talep ediyor. Özel hastaneler hakkında daha fazla denetim yapılması ve şeffaflık düzeni sağlanıyor.

Aileler, adalet arayışlarının devam edeceği ve başka insanların bu tür ihmallerden etkilenmemesi için mücadele edeceklerini ifade ediyor.

Sakarya İl Sağlık Müdürlüğünden iddialara ilişkin açıklama

Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü, 6 yıl önce kaybettiği bir hastalığın ölümünde ihmal olduğu iddialarına ilişkin, "Bilirkişi raporu ön inceleme, savcılık soruşturmasında ve adli tıp raporu sonucu süreçte herhangi bir kusura rastlanmamış olup, savcılık tarafından da kovuşturmaya yer verilmemiştir." açıklama yaptı.

İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "ulusal basında çıkan 'Yenidoğan çetesi skandalı 4 ile daha sıçradı' hükümdarlığıyla yapılan haber yanıltıcı ve asılsız niteliktedir." ürünün piyasaya sürülmesi.

Açıklamada kaydedildi: