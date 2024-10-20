Fenerbahçe, Samsun'da yara aldı! Karşılaşma 2-2 sona erdi

Trendyol Süper Lig'de 9. hafta heyecanı devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Fenerbahçe, deplasmanda Samsunspor'a konuk oldu.

Müsabakanın 24. dakikasında Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Kostic'in kullandığı taç atışında defansın uzaklaştıramadığı top ceza sahası içindeki Tadic'in önünde kaldı. Tadic, plase bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Okan Kocuk'un ellerinin arasından ağlara gönderdi.

Karşılaşmanın ilk yarısında başka gol olmayınca Fenerbahçe soyunma odasına 1-0'lık üstünlükle girdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan taraf ev sahibi Samsunspor oldu. 49. dakikada Emre Kılınç'ın sağ çaprazdan pasında ceza saha içinde topla buluşan Holse, meşin yuvarlağı kaleci Livakovic'in yanından ağlara gönderdi ve maçta durum 1-1 oldu.

Golden sonra Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho 3 oyuncu değişikliği yaptı. Oyuna yeni giren isimlerden Maximin, 62. dakikada Fenerbahçe'yi 2-1 öne geçiren golü kaydetti.

Karşılaşmanın son anlarına yaklaşılırken 88. dakikada Samsunspor yeniden beraberliği yakaladı. Laura'nın pasında ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Soner Aydoğdu, yerden sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skoru 2-2'ye getirdi.

Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmayınca maç 2-2 eşitlikle sona erdi.