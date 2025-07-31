Yer fıstığı üreticisi yok olmak üzere! Osmaniye'de fıstığı maliyetine satıyorlar

Osmaniye'nin göz nuru olan yer fıstığında kriz kapıda. Maliyeti 35 lira olan fıstığı 35 liraya satmak zorunda kalıyorlar. Fıstık üreticisi yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Muhabirimiz Hüseyin Güler, hem tarlaları hem de işletmeleri gezdi, fıstık üretimi yapanlarla konuştu.

Hüseyin Güler Hüseyin Güler
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Alarm çanları çalıyor. Yer fıstığı üreticileri çıkmazın içinde. Maliyet yüzde 400 artarken, ürünün satış fiyatı 3 yıl öncesinin bile gerisinde kaldı.

Osmaniye'de 165 fıstık işletmesi var. 56 bin tona yakın üretim söz konusu. 100 bine yakın kişi de bu sektörden ekmek yiyor. Ancak üreticisi zor zamanlardan geçiyor.

Maliyet artışı sorunların başında geliyor. Fıstığa biçilen değerse 35 lira. Çiftçinin bu şartlarda kazanması imkansız.

Girdiler yüksek bu nedenle işletmeciler dış pazarda diğer ülkelerle yarışamıyor.

Osmaniye Ticaret Borsası Genel Sekreteri Musa İlker Çenet, üreticinin yok olmaması için destek verilmesi gerektiğini söyledi.

Bazı çiftçiler üretimi şimdiden bıraktı, kimi de bırakmak üzere. Fıstık üreticisi "elimizden tutun" diyor.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

Osmaniye yer fıstığı osmaniye
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