Yerli Turiste Erken Rezervasyon Önerisi



2023’ü kapatmaya hazırlanan turizm sektöründen yerli turiste yönelik bir adım geldi. Turizmde erken rezervasyon dönemi aralık ayına çekildi.

Aralık ayının ilk haftasının sonunda, …

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, Antalya’da katıldığı fuarda konuyla ilgili konuştu.



Turizmi 12 aya yaymak, geliri ve turist sayısını artırmak için turizmde çeşitlilik şart. Bağlıkaya, Türkiye'de seyahatin arttığını, iç pazarın daha da hareketlendiğini söyledi.

Yerli turiste erken rezervasyon kampanyası aralıkta başlıyor. Bağlıkaya, vatandaşlara erkenden planlarını yapıp, tatillerini satın almalarını önerdi.



Geçen yıl erken rezervasyon dönemi hareketli geçmişti. Bu yıl da aynı hareketliliğin olması bekleniyor.



