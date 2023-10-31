Yerli Turiste Erken Rezervasyon Önerisi

Turizmde yılbaşından sonra olan erken rezervasyon dönemi aralık ayına çekildi. Açıklama Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya’dan geldi. Bağlıkaya, “Çok değişik yerlerden turist kabul eden bir ülkeyiz. Onun için vatandaşlarımızın çok erken davranması lazım" dedi.

Yerli Turiste Erken Rezervasyon Önerisi


2023’ü kapatmaya hazırlanan turizm sektöründen yerli turiste yönelik bir adım geldi. Turizmde erken rezervasyon dönemi aralık ayına çekildi.
Aralık ayının ilk haftasının sonunda, …

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, Antalya’da katıldığı fuarda konuyla ilgili konuştu.

Turizmi 12 aya yaymak, geliri ve turist sayısını artırmak için turizmde çeşitlilik şart. Bağlıkaya, Türkiye'de seyahatin arttığını, iç pazarın daha da hareketlendiğini söyledi.

Yerli turiste erken rezervasyon kampanyası aralıkta başlıyor. Bağlıkaya, vatandaşlara erkenden planlarını yapıp, tatillerini satın almalarını önerdi.

Geçen yıl erken rezervasyon dönemi hareketli geçmişti. Bu yıl da aynı hareketliliğin olması bekleniyor.

# turizm
Çok Okunanlar
Tarım Kredi Kooperatifi'nde Çok Sayıda Üründe %50'ye Varan İndirim! 2 Kasım'a kadar...
Tarım Kredi Kooperatifi'nde Çok Sayıda Üründe %50'ye Varan İndirim! 2 Kasım'a kadar...
Kandilli Rasathanesi ve AFAD'a Göre Hangi İllerde Deprem Oldu?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD'a Göre Hangi İllerde Deprem Oldu?
İSKİ Hangi İlçeleri Uyardı?
İSKİ Hangi İlçeleri Uyardı?
31 Ekim'de Güncel Altın Fiyatları... Altın Kaç TL'den Değer Buldu?
31 Ekim'de Güncel Altın Fiyatları... Altın Kaç TL'den Değer Buldu?
Thomas Partey İçin Transfer Yarışı Başladı
Thomas Partey İçin Transfer Yarışı Başladı
Öne Çıkanlar FİLİSTİN-İSRAİL SAVAŞI NELERİ DEĞİŞTİRİR? | Seda Akyüz | Ulusal Özel FİLİSTİN-İSRAİL SAVAŞI NELERİ DEĞİŞTİRİR? | Seda Akyüz | Ulusal Özel Plastik Tarak Kullanmaya Son! Plastik Tarak Kullanmaya Son!