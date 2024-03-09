Yerli, vegan ve hijyenik: doa

2007 yılından bu yana Temizlik, Deterjan ve Kişisel Bakım kategorilerinde üretim faaliyetlerine başarıyla devam eden Endeks Kimya, kendi temizlik markası Doa ile pazara hızlı bir giriş yaptı. Oyuncu ve müzisyen Öykü Gürman’ın doğallığı ve samimiyetinden yola çıkarak hazırlanan Mart 2024 çıkışlı yeni reklam kampanyasında Öykü Gürman, seslendirdiği enerjik jingle’ı ile tüketicilere “Temizlik doa’sında var!” mesajını iletiyor.

75’ten fazla ülkeye gerçekleştirdiği ihracatıyla, son 5 yıldır Temizlik ve Deterjan kategorisinde ilk 3’te yer alarak ülke ekonomisine katkı sağlayan Endeks Kimya uzmanlığı ve deneyimiyle oluşturulan “Doa” markası; Endeks Kimya’nın doğruluk, güven, yenilikçilik, çevreye saygı ve kazanma tutkusu değerleriyle Türkiye çapında 81 ilinde de ulaşılır olmayı hedefliyor. Markanın; NSO-NAP 7 Vegan-Vejetaryen Standardına uygun şekilde, hayvansal bileşen içermeden, hayvan testi ve istismarı yapılmadan üretilen ürünleri; bu özelliğiyle benzer ürünlerden farklılaşırken ve beklenen kaliteyi sunarken, doğal ve ferah kokularıyla da yüksek ilgi görüyor.

İhracatın yanı sıra kendi kategorisinde Türkiye'de özel markalı ürün üreten en önemli firmalardan biri olan Endeks Kimya, gerçekleştirdiği Ar-Ge yatırımları ile son teknolojiye sahip üretim tesisini 40 bin metrekareye tamamlarken, ikinci üretim tesisi yatırımını 10 bin metrekare alana sahip Endeks Europe ile Kosova'da gerçekleştirerek Global Üretici kimliğini kazanmanın ve istihdam sayısını 750 kişiye yükseltmiş olmanın gururunu yaşıyor.

Türkiye'nin ambalaj sektöründe öncü firmalarından olan, 12 bin metrekare alana sahip Enpack Plastik’i de yakın zamanda bünyesine katan Endeks Kimya; doğal kaynakların korunmasına, sürdürülebilir kalite ve hizmet anlayışına da katkı sağlıyor.

Endeks Kimya’nın tecrübesi ve güveniyle her geçen gün daha fazla satış noktasında yerini alarak daha fazla haneye ulaşmayı hedefleyen Doa ürün grubu ailesinde; yüzey temizleyiciler, banyo ve mutfak spreyleri, çamaşır suları, asidik ve bazik ürünler, sıvı krem temizleyiciler, bulaşık makinesi ürünleri, sabunlar, sıvı bulaşık deterjanları, sıvı ve toz çamaşır deterjanları ile yumuşatıcılar yer alıyor.