Yeşil Bursa Tuvallere Yansıdı! 7 Ülkeden 21 Ressam Ağırlandı

Bursa'nın tarihi ve turistik mekanları ressamları tuvallerine yansıdı. 7 ülkeden 21 ressam yeşil Bursa'yı kendi izlenimleriyle resmetti.

Yeşil Bursa Tuvallere Yansıdı! 7 Ülkeden 21 Ressam Ağırlandı
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Yeşil Bursa, 7 ülkeden 21 resim sanatçının gözüyle tuvallere yansıdı. Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Sanat Çalıştayı kapsamında dünya çapında ressamları ağırladı. Çalıştaya 7 ülkeden 21 ünlü ressam katıldı.

Ressamlar, şehrin tarihi ve turistik yerlerini gördü. Buram buram tarih kokan mekanlardan Ulucami, Muradiye Külliyesi, Orhangazi-Osmangazi-Yeşil Cami Türbesi ziyaret etti.

Ressamlar gördükleri tarihi ve turistik mekanları kendi bakış açılarıyla tuvallerine yansıttı.

Her şehrin bir hikayesi olduğunu, Bursa’nın hikayesinin ise belki de en orijinal hikayelerden biri olduğunu kaydeden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sanatçılara teşekkür etti.

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