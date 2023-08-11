Yıldız Dağları Tabiat Eğitim Merkezi'nde kamp

Kırklareli Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü'nün özel ihtiyaç sahibi bireyler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne bağlı Yıldız Dağları Tabiat Eğitim Merkezi'nde kamp yaptı. Düzenlenen kamp etkinliğinde bilim faaliyetlerine de yer verildi.

Yıldız Dağları Tabiat Eğitim Merkezi'nde kamp
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Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı olarak faaliyet gösteren Kırklareli Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü görevlileri tarafından, özel ihtiyaç sahibi bireylere yönelik Yıldız Dağları Tabiat Eğitim Merkezi'nde kamp etkinliği düzenlendi. Kampta bilim etkinliklerine de yer verildi.

Özel ihtiyaç sahibi bireyler doğayla iç içe!

Kırklareli Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü'nün meslek elemanları, bakım, temizlik ve yemekhane personelleri gözetiminde gerçekleştirilen kampta, yatılı bakım hizmeti alan özel ihtiyaç sahibi bireyler için çeşitli spor etkinlikleri gerçekleştirdi. Kurum personeli eşliğinde doğa yürüyüşü yapan özel ihtiyaç sahibi bireyler, civardaki köyleri de ziyaret ederek tabiatla iç içe vakit geçirdi.

Yıldız Dağları Tabiat Eğitim Merkezi'nde kamp - Resim : 1

Yıldız Dağları Tabiat Eğitim Merkezi'nde kamp - Resim : 2

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