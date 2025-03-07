Yıldıztabya'da heyelan mağdurları: "Evlerimizi geri istiyoruz!"

İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesine bağlı Yıldıztabya Mahallesi'nde yaşayanlar, büyük bir mağduriyet yaşıyor. Mahallede yaşanan heyelanlar ve toprak kaymaları nedeniyle birçok bina kullanılamaz hale geldi.

Barış Dikmen Barış Dikmen
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Evlerinden olan vatandaşlar, yaşanan felaketin TOKİ inşaatı nedeniyle meydana geldiğini savunuyor. Kalıcı bir çözüm bekleyen mahalle sakinleri, Gaziosmanpaşa Belediyesi önünde oturma eylemi başlattı.

Mahallede yaşanan tahribatın TOKİ'nin yürüttüğü inşaat faaliyetleri sonucu ortaya çıktığını belirten vatandaşlar, yetkililerden destek bekliyor. Bölge sakinlerinden biri, “Burada adam öldürmeye teşebbüs var, burada resmen cinayet işleniyor.” sözleriyle yaşananlara tepki gösterdi.

TOKİ’nin bölgede başlattığı inşaat sürecinde dinamitle patlatmalar yapıldığını ve bu nedenle zeminin kaydığını belirten bir mahalle sakini, "Bakın TOKİ burada inşaat yapacak diye 46 haneyi talan ettiniz siz. Sebebi neydi? Rant!" diyerek duruma isyan etti.

Yaklaşık 11 ay önce mahallede normal bir yaşam sürerken, bugün yaşamanın imkansız hale geldiğini söyleyen vatandaşlar, terk edilen evlerin yağmalandığını ve bazılarının kundaklandığını belirtiyor.

TOKİ, inşa ettiği binaların zarar görmemesi için istinat duvarı yapmış olsa da duvarın dayanıksız olduğu ve kaymaya başladığı belirtiliyor. Mahalle sakinleri, bu sorunu gözler önüne sererek, "Gördüğünüz gibi istinat duvarı sıkıntıya girdi, kayıyor. Önüne toprak yığdılar ama bu çözüm değil." ifadelerini kullandı.

Evlerini kaybeden mahalle sakinleri, yetkililerden kalıcı bir çözüm bekliyor. Gaziosmanpaşa Belediyesi önünde oturma eylemi yapan vatandaşlar, taleplerini dile getirerek, "Biz evimize ev istiyoruz. Başka hiç kimsenin bir kuruşunu istemiyoruz." dedi. Seslerini duyurabilmek için Pazartesi gününden itibaren açlık grevine başlayacaklarını belirten mahalle sakinleri, "Her basın açıklamamızın ardından evlerimiz yıkıldı, mahkeme kararlarına rağmen. Artık yeter! Herkesin bizi duymasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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