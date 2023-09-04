Yine Bingöl, yine göktaşı! Tesadüfün böylesi 8 yıl sonra yine 2 Eylül'de Bingöl'e göktaşı düştü

2 Eylül Cumartesi akşamı saat 20.30 sıralarında Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’nun birçok ilinde görülen ve göktaşı olduğu iddia edilen cisim, Bingöl’e de görüldü.

GÖKTAŞI YİNE AYNI TARİHTE BİNGÖL'E DÜŞTÜ

Merkeze bağlı bir mahallede evin önce çatısına ardından da bahçesine düşen cisim, hane sakinlerini heyecanlandırdı. Cismin bir parçasını incelemek üzere ilgili birimlere vereceklerini belirten vatandaş, değerli olmasını ümit ettiklerini söyledi.

O geceyi anlatan vatandaş, ''2 Eylül akşamı dışardaydım saat 20.00-20.30 arası birden gökyüzü aydınlandı. Başta deprem oldu sandık. Ondan sonra çatından bir ses geldi ve bahçenin içine bir şey düştü. Bakmak istedik ve göktaşına benzer bir taş bulduk. İçeri getirdik ve dayıma verdik. O da incelemek için götürdü, inşallah göktaşı ve değerli bir şeydir'' diye konuştu.

METEOR PARÇALARINI YABANCILARA SATARAK PARA KAZANIYORLAR

Bingöl merkeze bağlı Sarıçiçek köyüne 2 Eylül 2015'te meteor parçalarının düşmesinin ardından vatandaşlar bölgede göktaşı aramış, hatta bazıları buldukları meteor parçalarını yabancılara satarak para kazanmıştı.