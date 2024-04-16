Yol verme tartışması kanlı bitti!

Trafikte yol verme tartışması yüzünden çıkan kavga çıktı. Afganistan uyruklu 4 kişinin bıçaklı saldırısına uğrayan 2 arkadaş yaralandı.

Yol verme tartışması kanlı bitti!
Editör: Yağmur Biçen
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Olay, saat 17.00 sıralarında Aksaray Hamidiye Mahallesi Kalealtı Caddesi girişinde yaşandı.

İddiaya göre Onur Öney ile Can Yalgın otomobille seyir halindeyken yolun karşısına geçmek isteyen Afganistan uyruklu 4 kişi ile yol verme yüzündün tartışmaya başladı.

Öney ile Yalgın, 4 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Onur Öney sağ omuz, sırtından ve sağ bacağından, arkadaşı Can Yalgın ise kalçası ile sağ bacağından aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı. İki arkadaş kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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