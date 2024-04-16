Doğu Perinçek: "Bu savaşta tarafız, çünkü İsrail bir Kürdistan kurmak istiyor"

Programda Ahmet Hakan İran'ın İsrail'e düzenlediği Gerçek Vaat Harekatı'yla ilgili sosyal medyada “Şov”, “müsamere”, “tiyatro” gibi yorumları sordu.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek tiyatro iddialarına ilişkin şunları söyledi: “Hiçbir tiyatro sahnesinde 30 bin kişi ölmüyor. Filistin'de 30 bin kişi öldü. Yani burada biz projektörü böyle yalnız son iki günlük gerilime dikersek bu olayı anlayamayız. Bu ön cephesinde Filistin'in savaştığı bir savaş. Ve İsrail yalnızlaştı ve o yalnızlığını gidermek için bir hamle yaptı. İran da İsrail'in yalnızlığının sürmesi önünde taktik bakımdan orada durmaya çalışıyor ama ben bu savaşta varım dedi. Yani İran'ın söylediği şey 'Ben bu savaşta varım' dedi. Şimdi İsrail'in önünde iki seçenek var. Ya intihar edecek ya da Filistin devletini tanıyacak. İsrail'in elbette hedefi bir ikinci İsrail devleti, Kürdistan'ı kurmak. Onu bir kere Türkiye'nin görmesi lazım. Bu savaşta Türkiye taraf. Yani biz burada balkondan bakıyoruz İran-İsrail gerginliği diye. Aslında burada biz tarafız. Çünkü İsrail bir Kürdistan kurmak istiyor stratejik hedefi. Biz bu savaşta eninde sonunda olacağız. Ama bu bir hayal. Yani İsrail'in o hedefi Kürdistan projesi olacak.

Zaten başlamadı mı? Irak'ın kuzeyinde kurdu. Suriye'nin içinde parçalanma yarattığı bir koridor. Amerika-İsrail koridoru, Kürdistan'dan Akdeniz'e doğru koridoru kurdu mu? Kurdu. Türkiye'nin içinde seçim sonrasında hendeklerden PKK çıkıp bütün yerel yönetimleri PKK ele geçirdi mi?" ifadelerini kullandı.