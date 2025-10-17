Yola çıkacaklar dikkat! Türkiye genelinde yol çalışması alarmı
Türkiye genelinde devam eden yol yapım ve onarım çalışmaları ulaşımı etkiliyor. Karayolları Genel Müdürlüğü sürücüleri dikkatli olmaları ve trafik işaretlerine uymaları konusunda uyardı.
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Türkiye genelinde sürdürülen yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin yavaş gitmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerektiğini bildirdi.
Anadolu Otoyolu’nun Kaynaşlı-Abant kavşakları (0-11. kilometreler) arasında yer alan Bolu Dağı geçişinde, tünel portal yapısı çalışmaları devam ediyor. Bu nedenle otoyolun İstanbul istikameti, hafta içi 10.00-15.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak. Sürücüler bu süreçte Abant Kavşağı’ndan devlet yoluna yönlendirilecek ve Kaynaşlı Kavşağı’ndan tekrar otoyola giriş yapabilecek.
İzmir-Çeşme Otoyolu’nun Marina-Narlıdere kavşakları (0-3. kilometreleri) arasında yürütülen üstyapı yenileme çalışması dolayısıyla sol şerit trafiğe kapatıldı. Ulaşım, orta ve sağ şeritlerden kontrollü bir şekilde sağlanıyor.
Toprakkale-İskenderun Otoyolu’nun İskenderun Batı-Serbest Bölge kavşakları (1-2. kilometreleri) arasında gerçekleştirilen üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sürdürülüyor.
Tekirdağ-Silivri yolunun 4-8. kilometrelerinde devam eden yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım tek yönden gidiş-geliş olarak gerçekleştiriliyor.
İnegöl-Bozüyük-Bilecik-Eskişehir il sınırı yolunun 23-28. kilometrelerinde yapılan yol çalışmaları nedeniyle Bursa-Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım, diğer istikametten iki yönlü olarak devam ediyor.
Alaca-Zile yolunun 11-13. kilometreleri arasındaki çalışmalardan dolayı ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
Eğirdir-Gelendost yolunun 42-50. kilometreleri arasında yürütülen yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri istendi.
Karabük-Eskipazar yolunun 0-1. kilometrelerinde gerçekleştirilen üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle her iki istikamette ve Kardemir Kavşağı bölgesinde ulaşım kontrollü şekilde devam ediyor.
Diyarbakır-Mardin yolunun 11-13. kilometrelerinde yapılan çalışmalar dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.
Ordu-Giresun il sınırı-Piraziz-Giresun yolunun 0-5. kilometrelerinde süren üstyapı yenileme çalışması nedeniyle Piraziz-Giresun yönü trafiğe kapatıldı. Ulaşım, diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı