Yola çıkacaklar dikkat! Türkiye genelinde yol çalışması alarmı

Türkiye genelinde devam eden yol yapım ve onarım çalışmaları ulaşımı etkiliyor. Karayolları Genel Müdürlüğü sürücüleri dikkatli olmaları ve trafik işaretlerine uymaları konusunda uyardı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yola çıkacaklar dikkat! Türkiye genelinde yol çalışması alarmı
Yayınlanma:

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Türkiye genelinde sürdürülen yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin yavaş gitmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerektiğini bildirdi.

Anadolu Otoyolu’nun Kaynaşlı-Abant kavşakları (0-11. kilometreler) arasında yer alan Bolu Dağı geçişinde, tünel portal yapısı çalışmaları devam ediyor. Bu nedenle otoyolun İstanbul istikameti, hafta içi 10.00-15.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak. Sürücüler bu süreçte Abant Kavşağı’ndan devlet yoluna yönlendirilecek ve Kaynaşlı Kavşağı’ndan tekrar otoyola giriş yapabilecek.

İzmir-Çeşme Otoyolu’nun Marina-Narlıdere kavşakları (0-3. kilometreleri) arasında yürütülen üstyapı yenileme çalışması dolayısıyla sol şerit trafiğe kapatıldı. Ulaşım, orta ve sağ şeritlerden kontrollü bir şekilde sağlanıyor.

Toprakkale-İskenderun Otoyolu’nun İskenderun Batı-Serbest Bölge kavşakları (1-2. kilometreleri) arasında gerçekleştirilen üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sürdürülüyor.

Tekirdağ-Silivri yolunun 4-8. kilometrelerinde devam eden yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım tek yönden gidiş-geliş olarak gerçekleştiriliyor.

İnegöl-Bozüyük-Bilecik-Eskişehir il sınırı yolunun 23-28. kilometrelerinde yapılan yol çalışmaları nedeniyle Bursa-Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım, diğer istikametten iki yönlü olarak devam ediyor.

Alaca-Zile yolunun 11-13. kilometreleri arasındaki çalışmalardan dolayı ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Eğirdir-Gelendost yolunun 42-50. kilometreleri arasında yürütülen yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri istendi.

Karabük-Eskipazar yolunun 0-1. kilometrelerinde gerçekleştirilen üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle her iki istikamette ve Kardemir Kavşağı bölgesinde ulaşım kontrollü şekilde devam ediyor.

Diyarbakır-Mardin yolunun 11-13. kilometrelerinde yapılan çalışmalar dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

Ordu-Giresun il sınırı-Piraziz-Giresun yolunun 0-5. kilometrelerinde süren üstyapı yenileme çalışması nedeniyle Piraziz-Giresun yönü trafiğe kapatıldı. Ulaşım, diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor.

Ali Yerlikaya duyurdu: Kırmızı bültenle aranan 15 firari suçlu Türkiye’ye getirildiAli Yerlikaya duyurdu: Kırmızı bültenle aranan 15 firari suçlu Türkiye’ye getirildiGündem
Hafta sonu fırtına kapıda! Meteoroloji şehir şehir uyardıHafta sonu fırtına kapıda! Meteoroloji şehir şehir uyardıYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

karayolları yol durumu bülteni
Günün Manşetleri
15 firari suçlu Türkiye’ye getirildi
CHP’li Belediye Başkanı Köksal AK Parti’ye mi katılıyor?
Lübnan’ın güneyine hava saldırısı!
Sosyal medyada bungalov ev ilanı tuzağı!
Bakan Uraloğlu: “Türkiye’yi iletişimde ileriye taşıyacak 5G ihalesini gerçekleştirdik”
Devlet Denetleme Kurulu sahte e-imza olayını incelemeye aldı
‘Kendi ilacını, aşısını üreten bir Türkiye var artık’
“Türkiye-Afrika ticaret hacmi 40 milyar dolara ulaşacak”
10 ilde 95 zanlı adliyeye sevk edildi
Sezgin Baran Korkmaz ve Cihan Ekşioğlu’na “Tefecilik ve Kara Para” operasyonu
Çok Okunanlar
Hafta sonu fırtına kapıda! Hafta sonu fırtına kapıda!
Kayserispor’la ayrılığı pahalıya patladı: 12 milyon TL ödeyecek Kayserispor’la ayrılığı pahalıya patladı: 12 milyon TL ödeyecek
Gazeteci Hakan Tosun cinayeti: Emniyet iki başmüfettiş görevlendirdi Gazeteci Hakan Tosun cinayeti: Emniyet iki başmüfettiş görevlendirdi
15 firari suçlu Türkiye’ye getirildi 15 firari suçlu Türkiye’ye getirildi
İstanbul’da elektrik kesintisi! İstanbul’da elektrik kesintisi!