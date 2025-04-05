Yola çıkan inek can aldı: Feci kazada sürücü hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi, ölümle sonuçlanan bir trafik kazasıyla sarsıldı. Siverek-Diyarbakır kara yolunun 40. kilometresinde, sabah saatlerinde meydana gelen kazada, otomobil sürücüsü yola aniden çıkan bir ineğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden araç kontrolden çıktı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede, sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan hayvanın durumuna ilişkin bir açıklama yapılmazken, kazanın etkisiyle yol kısa süreliğine trafiğe kapatıldı.

Sürücünün cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.