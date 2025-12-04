Yola çıkmadan önce bakın: İşte kapalı olan yollar ve güzergah değişiklikleri
Kara Yolları Genel Müdürlüğü'nün (KGM) yayımladığı son yol durumu bülteni, ülkenin çeşitli kesimlerinde devam eden yapım, bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle trafik akışının bazı noktalarda kontrollü ve yavaş ilerlediğini gösteriyor.
Kırklareli-Çerkezköy yolu (27-29. km’ler): Halkalı-Kapıkule Demir Yolu inşaatları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
Kütahya-Eskişehir yolu (16-24. km’ler): Üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla Eskişehir-Kütahya istikameti trafiğe tamamen kapatılmış olup, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.
Aydın-Denizli Otoyolu (1-9. km’ler): Üstyapı çalışmaları nedeniyle Aydın istikameti trafiğe kapatılmış ve ulaşım Denizli istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Nevşehir-Avanos-Kayseri yolu (60-65. km’ler): Yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.
Isparta-Burdur yolu (3-5. km’ler): Üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.
Bursa-İnegöl-Bozüyük yolu (27-29. km’ler): Bu kesimde yürütülen yapım çalışmaları dolayısıyla her iki istikamette de şerit daraltması uygulanmaktadır.
İyidere-Rize yolu (5-7. km’ler): İyidere-1 ve İyidere-2 tünellerinin her iki yönündeki tüplerinde gerçekleştirilen elektrik ve elektronik sistemlerin bakım ve onarım çalışması sebebiyle, bugün ve yarın 08.00-17.00 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanacaktır.
Göksun-Kahramanmaraş yolu (1-2. km’ler): Aşık Mahsuni Şerif Tüneli'nde yapılacak çalışmalar dolayısıyla bu kilometreler arasında trafik akışına kontrollü izin veriliyor.
Osmancık-İskilip yolu (47-48. km’ler): Üstyapı yenileme çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Karaman-Ermenek yolu (50-60. ve 85-93. km’ler): Devam eden yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı