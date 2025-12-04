Yola çıkmadan önce bakın: İşte kapalı olan yollar ve güzergah değişiklikleri

Kara Yolları Genel Müdürlüğü'nün (KGM) yayımladığı son yol durumu bülteni, ülkenin çeşitli kesimlerinde devam eden yapım, bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle trafik akışının bazı noktalarda kontrollü ve yavaş ilerlediğini gösteriyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yola çıkmadan önce bakın: İşte kapalı olan yollar ve güzergah değişiklikleri
Yayınlanma:

Kırklareli-Çerkezköy yolu (27-29. km’ler): Halkalı-Kapıkule Demir Yolu inşaatları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Kütahya-Eskişehir yolu (16-24. km’ler): Üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla Eskişehir-Kütahya istikameti trafiğe tamamen kapatılmış olup, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Aydın-Denizli Otoyolu (1-9. km’ler): Üstyapı çalışmaları nedeniyle Aydın istikameti trafiğe kapatılmış ve ulaşım Denizli istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Nevşehir-Avanos-Kayseri yolu (60-65. km’ler): Yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Isparta-Burdur yolu (3-5. km’ler): Üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolu (27-29. km’ler): Bu kesimde yürütülen yapım çalışmaları dolayısıyla her iki istikamette de şerit daraltması uygulanmaktadır.

İyidere-Rize yolu (5-7. km’ler): İyidere-1 ve İyidere-2 tünellerinin her iki yönündeki tüplerinde gerçekleştirilen elektrik ve elektronik sistemlerin bakım ve onarım çalışması sebebiyle, bugün ve yarın 08.00-17.00 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanacaktır.

Göksun-Kahramanmaraş yolu (1-2. km’ler): Aşık Mahsuni Şerif Tüneli'nde yapılacak çalışmalar dolayısıyla bu kilometreler arasında trafik akışına kontrollü izin veriliyor.

Osmancık-İskilip yolu (47-48. km’ler): Üstyapı yenileme çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Karaman-Ermenek yolu (50-60. ve 85-93. km’ler): Devam eden yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Meteoroloji uyardı! Kuvvetli yağış, buzlanma ve don geliyorMeteoroloji uyardı! Kuvvetli yağış, buzlanma ve don geliyorYurt
ÖSYM’nin 2025 yılı sözleşmeli bilişim personeli ilanı yayımlandı: Son gün ne zaman?ÖSYM’nin 2025 yılı sözleşmeli bilişim personeli ilanı yayımlandı: Son gün ne zaman?Eğitim

Kaynak: Anadolu Ajansı

karayolları yol durumu bülteni
Günün Manşetleri
Türkiye'nin 6. derin deniz sondaj gemisi Mersin'de
81 ilde dev kaçak alkol operasyonu
Karadeniz'deki gemi saldırılarına yönelik açıklama
Asgari ücret için ilk toplantı tarihi belli oldu
10 yılda 10 milyonu aşkın engelli yolcu trenlerde ücretsiz seyahat etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı
Yasa dışı bahis operasyonunda 42 gözaltı
Aralık ayı kira artış oranı belli oldu
Enflasyon verileri açıklandı
Beş ilde güncel öğrenci yapılanmasına darbe
Çok Okunanlar
Meteoroloji uyardı! Meteoroloji uyardı!
Altında makas farkı azalıyor Altında makas farkı azalıyor
Akaryakıta zam geldi! Akaryakıta zam geldi!
HSK’nın bin 351 hakim ve savcı atamasına ilişkin karar Resmi Gazete’de HSK’nın bin 351 hakim ve savcı atamasına ilişkin karar Resmi Gazete’de
Daha ilk günüydü! Kiracı taşındığı evde çıkan yangında ağır yaralandı Daha ilk günüydü! Kiracı taşındığı evde çıkan yangında ağır yaralandı