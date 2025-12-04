Yola çıkmadan önce bakın: İşte kapalı olan yollar ve güzergah değişiklikleri

Kırklareli-Çerkezköy yolu (27-29. km’ler): Halkalı-Kapıkule Demir Yolu inşaatları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Kütahya-Eskişehir yolu (16-24. km’ler): Üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla Eskişehir-Kütahya istikameti trafiğe tamamen kapatılmış olup, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Aydın-Denizli Otoyolu (1-9. km’ler): Üstyapı çalışmaları nedeniyle Aydın istikameti trafiğe kapatılmış ve ulaşım Denizli istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Nevşehir-Avanos-Kayseri yolu (60-65. km’ler): Yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Isparta-Burdur yolu (3-5. km’ler): Üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolu (27-29. km’ler): Bu kesimde yürütülen yapım çalışmaları dolayısıyla her iki istikamette de şerit daraltması uygulanmaktadır.

İyidere-Rize yolu (5-7. km’ler): İyidere-1 ve İyidere-2 tünellerinin her iki yönündeki tüplerinde gerçekleştirilen elektrik ve elektronik sistemlerin bakım ve onarım çalışması sebebiyle, bugün ve yarın 08.00-17.00 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanacaktır.

Göksun-Kahramanmaraş yolu (1-2. km’ler): Aşık Mahsuni Şerif Tüneli'nde yapılacak çalışmalar dolayısıyla bu kilometreler arasında trafik akışına kontrollü izin veriliyor.

Osmancık-İskilip yolu (47-48. km’ler): Üstyapı yenileme çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Karaman-Ermenek yolu (50-60. ve 85-93. km’ler): Devam eden yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.