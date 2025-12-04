ÖSYM’nin 2025 yılı sözleşmeli bilişim personeli ilanı yayımlandı: Son gün ne zaman?

ÖSYM’nin 2025 yılı sözleşmeli bilişim personeli ilanı yayımlandı. Çeşitli teknik pozisyonlarda görevlendirilecek 14 personel için başvurular 24 Kasım–8 Aralık tarihleri arasında e-Devlet üzerinden kabul ediliyor.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
ÖSYM’nin 2025 yılı sözleşmeli bilişim personeli ilanı yayımlandı: Son gün ne zaman?
Yayınlanma:

ÖSYM, 2025 yılı için sözleşmeli bilişim personeli alımı ilanını yayımladı. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar başvuru tarihleri ve süreciyle ilgili araştırma yapıyor.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), çeşitli teknik pozisyonlarda görevlendirilmek üzere 14 bilişim personeli alacağını duyurdu.

BAŞVURU ŞARTLARI 

ÖSYM, sözleşmeli bilişim personeli alımı için başvuruların 24 Kasım ile 8 Aralık arasında yapılacağını bildirdi. Başvurular yalnızca e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek olup posta ya da şahsen başvuru kabul edilmeyecek.

İlan edilen pozisyonlar için aranan özel koşullar arasında .Net ve Java yazılım geliştirme tecrübesi, siber güvenlik, iş zekâsı uzmanlığı ve ağ güvenliği uzmanlığı gibi farklı teknik alanlar bulunuyor.

HANGİ POZİSYONLAR İÇİN ALIM YAPILACAK?

Başvurular şu pozisyonlar için kabul ediliyor:

– Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı (.Net ve Java)
– Yazılım Geliştirme Uzmanı (.Net ve Java)
– İş Analisti
– Yazılım Test Uzmanı
– Kıdemli Siber Güvenlik Uzmanı
– Ağ ve Ağ Güvenliği Uzmanı
– İş Zekâsı Uzmanı

Bu pozisyonlara başvuruda bulunacak adaylardan en az 3 ile 5 yıl arasında değişen deneyim süreleri talep ediliyor.

HSK’nın bin 351 hakim ve savcı atamasına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandıHSK’nın bin 351 hakim ve savcı atamasına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandıResmi Gazete
Yük asansöründen malzeme indiren 21 yaşındaki işçinin kafası asansöre sıkıştıYük asansöründen malzeme indiren 21 yaşındaki işçinin kafası asansöre sıkıştıYurt
ösym
Günün Manşetleri
Karadeniz'deki gemi saldırılarına yönelik açıklama
Asgari ücret için ilk toplantı tarihi belli oldu
10 yılda 10 milyonu aşkın engelli yolcu trenlerde ücretsiz seyahat etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı
Yasa dışı bahis operasyonunda 42 gözaltı
Aralık ayı kira artış oranı belli oldu
Enflasyon verileri açıklandı
Beş ilde güncel öğrenci yapılanmasına darbe
İçişleri'nden Barzani'nin Şırnak ziyaretine soruşturma
Avrupa savaş istiyorsa biz şimdi hazırız
Çok Okunanlar
HSK’nın bin 351 hakim ve savcı atamasına ilişkin karar Resmi Gazete’de HSK’nın bin 351 hakim ve savcı atamasına ilişkin karar Resmi Gazete’de
ÖSYM’nin 2025 yılı sözleşmeli bilişim personeli ilanı yayımlandı ÖSYM’nin 2025 yılı sözleşmeli bilişim personeli ilanı yayımlandı
İstanbul’un birçok noktasında elektrikler gidecek: Kesinti listesi açıklandı İstanbul’un birçok noktasında elektrikler gidecek: Kesinti listesi açıklandı
Meteorolojiden uyarı: Yarın bu şehirlerde gök gürültülü sağanak bekleniyor Meteorolojiden uyarı: Yarın bu şehirlerde gök gürültülü sağanak bekleniyor
En yüksek mevduat faizi hangi bankada? En yüksek mevduat faizi hangi bankada?