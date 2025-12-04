ÖSYM’nin 2025 yılı sözleşmeli bilişim personeli ilanı yayımlandı: Son gün ne zaman?

ÖSYM, 2025 yılı için sözleşmeli bilişim personeli alımı ilanını yayımladı. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar başvuru tarihleri ve süreciyle ilgili araştırma yapıyor.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), çeşitli teknik pozisyonlarda görevlendirilmek üzere 14 bilişim personeli alacağını duyurdu.

BAŞVURU ŞARTLARI

ÖSYM, sözleşmeli bilişim personeli alımı için başvuruların 24 Kasım ile 8 Aralık arasında yapılacağını bildirdi. Başvurular yalnızca e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek olup posta ya da şahsen başvuru kabul edilmeyecek.

İlan edilen pozisyonlar için aranan özel koşullar arasında .Net ve Java yazılım geliştirme tecrübesi, siber güvenlik, iş zekâsı uzmanlığı ve ağ güvenliği uzmanlığı gibi farklı teknik alanlar bulunuyor.

HANGİ POZİSYONLAR İÇİN ALIM YAPILACAK?

Başvurular şu pozisyonlar için kabul ediliyor:



– Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı (.Net ve Java)

– Yazılım Geliştirme Uzmanı (.Net ve Java)

– İş Analisti

– Yazılım Test Uzmanı

– Kıdemli Siber Güvenlik Uzmanı

– Ağ ve Ağ Güvenliği Uzmanı

– İş Zekâsı Uzmanı

Bu pozisyonlara başvuruda bulunacak adaylardan en az 3 ile 5 yıl arasında değişen deneyim süreleri talep ediliyor.