Yola çıkmadan önce dikkat! Türkiye genelinde karayollarında çalışmalar sürüyor

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün günlük yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Babaeski-Lüleburgaz kavşakları arasında (83-87. km) üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda İstanbul yönü trafiğe kapatıldı. Ulaşım, Edirne yönünden iki yönlü olarak sağlanıyor.

GEBZE-İZMİR OTOYOLU’NDA BANT AKTARIMI

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu’nun Saruhanlı-Turgutlu kavşakları arasındaki (0-8. km) çalışmalarda üstyapı onarımı sebebiyle İzmir yönünde bant aktarımı yapıldı. Trafik, karşı yönden iki yönlü şekilde akıyor.

TAG OTOYOLU’NDA DEPREM SONRASI ONARIM

Aslanlı Tüneli ile Nurdağı Kavşağı arasında, deprem hasarlarının giderilmesi ve üstyapı onarım çalışmaları sürüyor. TAG Otoyolu’nun bu kesiminde ulaşım, Adana istikametinden çift yönlü ve kontrollü şekilde sağlanıyor.

KIZILCAHAMAM-ANKARA ARASINDA SERVİS YOLU DÜZENLEMESİ

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 51-52. kilometrelerinde yürütülen yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara yönüne gidecek araçlar, servis yoluna yönlendiriliyor.

KONYA VE KAŞ’TA ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Konya-Afyonkarahisar yolunun 21-22. kilometrelerinde Konya Çevre Yolu Köprülü Kavşağı yapımı sürerken, Kalkan-Kaş yolunun 35-45. kilometrelerinde deniz etkisini azaltmak amacıyla taş beton tahkimat çalışmaları yürütülüyor. Bu bölgelerde trafik işaret ve işaretçilerine uyulması büyük önem taşıyor.

KIRŞEHİR, ELAZIĞ VE BARTIN’DA KONTROLLÜ TRAFİK

Kırşehir-Ankara yolunun 44-46. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle trafik, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü akıyor.

Elazığ-Maden-Diyarbakır yolunun 69-70. kilometrelerindeki çalışmalar sebebiyle geçiş kontrollü şekilde sağlanıyor.

Bartın-Kurucaşile ayrımı-Amasra yolunun 0-4. kilometreleri arasında yürütülen altyapı çalışmaları nedeniyle, sürücüler Ahatlar Tepesi bölgesindeki eski yola yönlendiriliyor.

TRABZON-MAÇKA YOLUNDA FİBER OPTİK ÇALIŞMASI

Trabzon-Maçka yolunun 3-25. kilometrelerinde süren fiber optik altyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım, her iki yönde tek şeritten ve kontrollü şekilde devam ediyor.