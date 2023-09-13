Yolcu otobüsü yoldan çıkarak savruldu! 1 kişi yaralandı

Amasya'nın Merzifon ilçesinden, Muğla'nın Bodrum ilçesine gidecek olan, 34 EHE 428 yolcu otobüsü Samsun-Ankara karayolu Tüneller mevkisinde yoldan çıkarak savruldu.

Yolcu otobüsü yoldan çıkarak savruldu! 1 kişi yaralandı
Yolcu otobüsü yoldan çıkarak savruldu!
Editör: Süleyman Daban
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Amasya'nın Merzifon ilçesinde yoldan çıkarak savrulan yolcu otobüsündeki bir kişi yaralandı.

Osman Garipoğlu (63) yönetimindeki 34 EHE 428 yolcu otobüsü, Samsun-Ankara karayolu Tüneller mevkisinde yoldan çıkarak savruldu.

Kazada, Muğla'nın Bodrum ilçesine giden ve 14 yolcu bulunan otobüsteki yolculardan Beren Ç. hafif yaralandı.

Beren Ç. 112 Acil Sağlık ekibince Merzifon Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Diğer yolcular ise firma tarafından gönderilen başka bir otobüsle yollarına devam etti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Yurt # trafik kazası # Amasya Merzifon # yolcu otobüsü
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