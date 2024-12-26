Yolcu otobüsünde 16 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Muş'ta, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine önemli bir çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmayla ilgili Muş Valiliğinden açıklama yapıldı.

İstanbul'dan Van'a giden şehirler arası yolcu taşınan otobüs, Muş'un girişindeki uygulama noktasında durduruldu.

Otobüste yapılan aramada iki yolcuya ait valizlere gizlenmiş 16 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.