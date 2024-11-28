Yolda gördüğü şeyi ceset sandı kriz geçirdi

Mimsin Şirintepe Mahallesi Şehit Suat Hayri Dal Caddesi’nde meydana gelen olayda, çocuklar bir apartmanın duvar dibine kıyafet giydirerek bir kardan adam yaptı. Sabah saatlerinde apartman önünden geçen bir kadın, kardan adamı ceset sanınca panikleyerek sinir krizi geçirdi.

Durumu fark eden çevredekiler hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, yanlış anlaşılmayı fark etti. Sinir krizi geçiren kadın, ambulansta sakinleştirici tedavi aldı.

Yanlış alarmın anlaşılmasıyla ekipler normale döndü, mahalle sakinleri ise olayın şaşkınlığını yaşadı.