Yolda gördüğü şeyi ceset sandı kriz geçirdi

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde, bir apartman önüne yapılan kardan adam, yanlış anlaşılmaya neden oldu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Yolda gördüğü şeyi ceset sandı kriz geçirdi
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 Mimsin Şirintepe Mahallesi Şehit Suat Hayri Dal Caddesi’nde meydana gelen olayda, çocuklar bir apartmanın duvar dibine kıyafet giydirerek bir kardan adam yaptı. Sabah saatlerinde apartman önünden geçen bir kadın, kardan adamı ceset sanınca panikleyerek sinir krizi geçirdi.

Durumu fark eden çevredekiler hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, yanlış anlaşılmayı fark etti. Sinir krizi geçiren kadın, ambulansta sakinleştirici tedavi aldı.

Yanlış alarmın anlaşılmasıyla ekipler normale döndü, mahalle sakinleri ise olayın şaşkınlığını yaşadı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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