Yoldan geçerken ensesine kurşun isabet eden kadın hayatını kaybetti

Acı olay, Adana'da yaşandı. Lastik tamirhanesine düzenlenen silahlı saldırı sırasında aracıyla yoldan geçerken ensesine kurşun isabet etmesi sonucu ağır yaralanan kadın hayatını kaybetti.

Yoldan geçerken ensesine kurşun isabet eden kadın hayatını kaybetti
Editör: Yağmur Biçen
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Olay, merkez Seyhan ilçesi Mücahitler Caddesi’nde yaşandı.

İddiaya göre, kimliği belirsiz motosikletli 2 şahıs, cadde üzerindeki husumetli oldukları lastik tamirhanesine silahlı saldırı düzenledi. Seken kurşunlar, 3 yaşındaki çocuğunu kursa bırakıp 6 yaşındaki oğluyla birlikte evine dönmek için 01 ANK 092 plakalı otomobiliyle yola çıkan Hayriye Derin’in (43) ensesine isabet etti.

Derin'in kullandığı otomobil, karşı şeritten gelen 01 M 0262 plakalı minibüse çarparak durdu. Saldırganlar motosikletle kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralı kadını Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yoğun bakıma alınan Derin, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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