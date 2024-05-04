Edanur Gezer soruşturmasında yeni gelişme

İstanbul Küçükçekmece'de 5 yaşındaki Edanur Gezer'in kapatılmayan ve su dolu bir çukura düşüp hayatını kaybettiği soruşturmayla ilgili 4 kişi hakkında gözaltı kararı çıktı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan 2'si kepçe operatörü, 1'i işçi, 1'i mühendis toplam 4 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltı kararı verilen 4 kişiden Ağaç A.Ş mühendisi Furkan K. , kepçe operatörü Sezai A. ve tesisat ustası Fayık C.'nin yakalandığı belirtilirken diğer şüpheli ise aranıyor.

Edanur Gezer Küçükçekmece ilçesi Fatih Mahallesi Menekşe Sahil Parkı'nda yapılan kazı çalışmasında oluşan su birikintisine düşmesi sonucu hayatını kaybetmişti.

Çukur ve çevresini toprak ile kapatılarak olayın olduğu alanda temizlik çalışması başlatılmıştı.