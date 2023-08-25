Yolun ortasına uzanıp trafiği tehlikeye attı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kimliği belirsiz kişi, üç şeritli kara yolunun orta şeridine sırtüstü uzandı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kayda alınırken, tehlikeye davetiye çıkaran şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yolun ortasına uzanıp trafiği tehlikeye attı
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Orhangazi ilçesi Yalova-Bursa kara yolunda meydana gelen olayda, kimliği belirlenemeyen kişi, üç şeritli kara yolunun orta şeridinde sırtüstü yattı.

Çevredekilerin uyarılarına aldırmayan şüpheli, bir süre böyle kaldı. Yanından geçen kamyon ve tırları umursamadan, sürücülere zor anlar yaşatan şüpheli, daha sonra kalkıp, uzaklaştı.

Yaşananlar, cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, görgü tanıklarının ifadesine başvurup, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

# bursa # orhangazi
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