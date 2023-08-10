Yozgat'a gitmek için iyi bir neden! Lavanta tarlaları büyülüyor

Yozgat’ın Çekerek ilçesinde, hasat edilen lavantadan yağ, sabun, krem ve kolonya üretiliyor. Lavanta bahçeleri, fotoğraf tutkunlarından da ilgi görüyor.

Yozgat'a gitmek için iyi bir neden! Lavanta tarlaları büyülüyor
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Yağ, sabun, krem ve kolonya üretiliyor. Hammaddesi ise lavanta

Yozgat’ın Çekerek ilçesinde, 2019 yılında Orman Genel Müdürlüğünce barajdaki yarımadada 250 dekar alanda lavanta bahçesi kuruldu. Hasat edilen lavantalardan pek çok ürün elde ediliyor.

Lavanta bölgede ufuk açtı. Şimdi sırada diğerleri var.

Mor tarlalar açık hava stüdyosu görevi de görüyor. Öyle ki düğün hazırlığı yapan çiftler başta olmak üzere fotoğraf tutkunları soluğu bu bahçelerde alıyor.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Yozgat # Lavanta
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