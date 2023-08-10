Yozgat'a gitmek için iyi bir neden! Lavanta tarlaları büyülüyor

Yağ, sabun, krem ve kolonya üretiliyor. Hammaddesi ise lavanta…

Yozgat’ın Çekerek ilçesinde, 2019 yılında Orman Genel Müdürlüğünce barajdaki yarımadada 250 dekar alanda lavanta bahçesi kuruldu. Hasat edilen lavantalardan pek çok ürün elde ediliyor.

Lavanta bölgede ufuk açtı. Şimdi sırada diğerleri var.

Mor tarlalar açık hava stüdyosu görevi de görüyor. Öyle ki düğün hazırlığı yapan çiftler başta olmak üzere fotoğraf tutkunları soluğu bu bahçelerde alıyor.