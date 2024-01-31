YSK'dan oy pusulası açıklaması

Yerel seçimlerde partilerin sıralamasını belirleyen kura çekimi tartışma yarattı. Konuyla ilgili Yüksek Seçim Kuurlu açıklama yaptı.



Kura çekiminin, kurul üyeleri ve siyasi parti temsilcileriyle basın mensuplarının şahitliği altında yapıldığı kaydedildi.



35 siyasi parti temsilcisi ile birçok gazeteci ve muhabirin canlı olarak takip ettiği hatırlatıldı. 20'ye yakın yayın kuruluşunun kendi ekipmanları ile sabit ve hareketli bir şekilde görüntü aldığı kaydedildi. Sonuçlara hiçbir itiraz yapılmadığı ve kayıt altına alındığı belirtildi.



Kura çekiminin şeffaf yapıldığını söyleyen YSK, önceki kura çekimlerini hatırlattı. 28 Mart 2004 yerel seçimlerinde birinci sırada Demokratik Halk Partisi'nin, 2009 birinci sırada Sosyaldemokrat Halk Partisi'nin, 2014'te Hür Dava Partisi'nin, 2019'da Saadet Partisi'nin birleşik oy pusulasında yer aldığı hatırlattı.



31 Mart 2024 seçimlerinde birleşik oy pusulasında AK Parti 1., Vatan Partisi 35., CHP 18., MHP 31., İYİ Parti 2., Saadet Partisi 34.'üncü sırada yer aldı.