Yüksekova’da 7 yıldır kapalı olan İpekyolu trafiğe açılıyor

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 2016 yılında güvenlik gerekçesiyle tek şeritten trafiğin sağlandığı İpekyolu Caddesi yeniden trafiğe açılıyor.

Yüksekova’da 7 yıldır kapalı olan İpekyolu trafiğe açılıyor
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3. Piyade Tümen Komutanlığının güzergahında yer alan çift şeritli İpekyolu Caddesi’nin bir şeridi yaklaşık 7 yıldır trafiğe kapalı durumdaydı. Geçtiğimiz haftalarda Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in Hakkari ziyareti sırasında yapılan talebin değerlendirilmesi sonucu yolun açılmasına karar verildi.
Verilen kararın ardından trafik işaret levhalarının konulması, şerit çizgilerinin belirlenmesi ve bariyerlerin kaldırılmasının ardından yolun trafiğe açılacağı belirtildi.

Yüksekova’da 7 yıldır kapalı olan İpekyolu trafiğe açılıyor - Resim : 1

YÜKSEKOVA’DA 7 YILDIR KAPALI OLAN İPEKYOLU TRAFİĞE AÇILIYOR

Yolun kısa sürede açılmasını beklediklerini ifade eden Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Salih Özdemir, “2016 yılında güvenlik gerekçesiyle tarihi İpekyolu güzergahının bir şeridi trafiğe kapatıldı. Geçen 7 yıllık süre içerisinde bu yol ile ilgili çeşitli girişimlerimiz oldu. En son ilçemizi ziyaret eden Milli Savunma Bakanımıza bu konuyu arz ettik. Kendileri de ilgi ve alaka gösterdiler.

Yüksekova’da 7 yıldır kapalı olan İpekyolu trafiğe açılıyor - Resim : 2

Ziyaret esnasında yolun kısa bir zamanda açılacağını söyledi. Allah’ın izniyle en kısa zamanda yolumuz trafiğe açılacak. Kapalı olan yoldan dolayı diğer şeritte trafik yoğunluğu oluşuyordu. Bu da ciddi kazalara neden oldu. Maalesef ölümle sonuçlanan kazalar meydana geldi. İnşallah kısa zamanda yolumuza kavuşacağız” dedi.

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