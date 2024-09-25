Yunan botları Türk balıkçısını taciz etmişti! İçişleri Bakanlığından açıklama

Yunanistan botlarının Türk balıkçısını taciz etmesine yönelik açıklama geldi. Açıklamada bu tacizin savuşturulduğu belirtildi.

Mert Sagit Mert Sagit
Yunan botları Türk balıkçısını taciz etmişti! İçişleri Bakanlığından açıklama
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İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı, yaptığı açıklamayla Yunanistan’ın Muğla'nın Bodrum ilçesinde avlanan bir balıkçı teknesine havaya ateş açarak taciz etmesi üzerine bölgeye 1 Sahil Güvenlik Gemisi ve 1 Sahil Güvenlik Botu sevk edildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, saat 16.35'te Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Akyarlar açıklarında avlanan Türk bayraklı "Barbaros-4" isimli balıkçı teknesinin Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru tarafından havaya ateş açılarak taciz edildiğinin bildirilmesi üzerine bölgeye 1 Sahil Güvenlik Gemisi ve 1 Sahil Güvenlik Botu sevk edildiği kaydedildi.

Görevlendirilen Sahil Güvenlik unsurları tarafından orta hat üzerinde bulunan Yunanistan Sahil Güvenlik unsurunun önleme manevralarıyla sürülerek bölgeden uzaklaştırıldığı belirtilen açıklamada, "Türk balıkçı teknesinde yapılan incelemelerde herhangi bir hasar tespit edilmemiş ve balıkçı teknesinin emniyetli bir şekilde Turgutreis Balıkçı Barınağı'na intikal etmesi sağlanmıştır" ifadesine yer verildi.

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