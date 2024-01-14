Yurdu soğuk hava dalgası vurdu!

Ağaçlar, yollar hatta arabalar bile buz tuttu. Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 1144 yerleşim biriminin yolu olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşıma kapandı.

Hakkari'de de 3 gündür etkili olan yağış nedeniyle yüksek kesimlerde kar kalınlığı 2 metreyi aştı. Etkili olan kar, hayvanlarını köylere indiren besicilerin işini zorlaştırdı.

Besiciler, kızak ve brandayla taşıdıkları otu, ezdikleri kar örtüsünün üzerine sererek hayvanlarını yemlemeye çalıştı. Kar yağışını fırsata çeviren vatandaşlar ise kardan araba heykel yaptı.

Van’da ise gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Gece yağan ve günün ilk ışıklarına kadar devam eden yağış sonrası Edremit ilçesinde doğa beyaza büründü.

Kar yağışı kimisine ise zor anlar yaşattı. Evinde rahatsızlanarak mahsur kalan 42 yaşındaki muhtar Eyüp Kayan’ın yardımına 112 acil ekipleri yetişti.

Bitlis ve Muş’ta da durum farklı değildi. Muş’ta 114, Bitlis’te 165 köy yolu kapandı. Ekipler yolları açarken vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önünü temizlemek için kürekle işe koyuldu.

Kar yağışından Marmara bölgesi de nasibini aldı. Sakarya'da beyaz örtüyle kaplanan Çam Dağı'nın eteklerini kardelenler süsledi.

Kocaali ilçesine bağlı yüksek rakımlı kırsal mahalleler Çakmaklı, Aktaş, Süngüt, Küplük, Kızılüzüm, Kestanepınar, Kirazlı ve Açmabaşı'nda 2 gündür etkili olan kar yağışı, yapıların çatılarını ve tarım arazilerini beyaz örtüyle kapladı.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da hafta içi yer yer etkili olan kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı. Hava sıcaklığının gece sıfırında altında 6 dereceye düştüğü Edirne'de çatılar ve bitkiler kırağıyla kaplandı.