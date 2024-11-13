Yürek yakan trajedi: 5 çocuğunu birden kaybeden anne konuştu

Olay sonrasında bir akrabasının yanına sığınan Akcan, “Şu an ilaçlarla ayakta kalıyorum. Kimseyle görüşmek istemiyorum, yalnızca acımı yaşamak istiyorum. Çocuklarım gözümün önünden gitmiyor” ifadelerini kullandı.

Melisa Akcan'ın babasının emekli felsefe öğretmeni olduğu, kendisinin ise lise mezunu olduğu belirtildi. Melisa Akcan’ın 'Hayvan hırsızlığı' ve 'Yaralama' gibi suçlardan kaydı bulunduğu, eşi Hakan Akcan'ın ise 'Uyuşturucu kullanma', 'Yaralama' ve 'Hırsızlık' dahil olmak üzere çeşitli suçlardan yaklaşık 10 ayrı suç kaydına sahip olduğu öğrenildi.

Ailelerin rızası olmadan evlendikleri ileri sürülen çiftin çocukları, Acarlar Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi; mezarlarına çiçekler dikildi ve çok sayıda çelenk bırakıldı.