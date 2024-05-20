Yurt genelinde yeni hafta sıcak geçecek! Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre; hava sıcaklığı yurt genelinde artacak.

Sıcaklıklar, kuzey ve doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredecek, güney, iç ve batı kesimlerde ise mevsim normallerinin üzerine çıkacak.

Hafta ortasına kadar yurdun iç ve güneydoğu kesimlerinde aralıklı sağanak geçişleri görülebilir.

Ankara'da hafif sağanak bekleniyor. Başkentte, yarın ve çarşamba yağış beklenmiyor, sıcaklık 29 dereceye kadar çıkacak.

İstanbul üç gün boyunca parçalı bulutlu; sıcaklık 25 dereye ulaşacak. İzmir ise parçalı ve az bulutlu; sıcaklık 31 dereceye yükselecek.

ÇÖL TOZLARINA DİKKAT

Öte yandan Ege ve Batı Akdeniz'de, hafif toz taşınımı bekleniyor. Bu bölgelerde hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşme, yağış anında çamur şeklinde yağış ve sağlık problemleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.