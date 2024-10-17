Yüzerek yurt dışına geçmeye çalışan düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında yüzerek yurt dışına geçmeye çalışan düzensiz göçmen kurtarıldı.

Mert Sagit Mert Sagit
Yüzerek yurt dışına geçmeye çalışan düzensiz göçmen kurtarıldı
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Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalışan ve bitkin düşerek yardım talebinde bulunan düzensiz göçmen olduğunun bildirilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri görevlendirdi.

Ekiplerce kurtarılan düzensiz göçmen işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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