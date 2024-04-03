Zafer Algöz'ün acı günü! 24 gün önce de annesini kaybetmişti...

Usta oyuncunun annesi Güner Algöz'ün vefatından 24 gün sonra babası Cevdet Algöz de hayatını kaybetti. Ünlü isim acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Zafer Algöz, geçtiğimiz ay annesi Güner Algöz'ün ölümüyle sarsılmıştı.9 Mart 2024'te 83 yaşındaki annesi Güner Algöz'ü kaybeden Zafer Algöz, şimdi de babası Cevdet Algöz'ü son yolculuğuna uğurladı.

Annesini kaybettiğinde: "Ailemizin ulu çınarı, sevgili annemiz Güner Algöz’ü kaybettik. Acımız büyük, tüm sevenlerinin başı sağ olsun. Cenazesi 9 Mart Cumartesi günü Burhaniye Koca Camii'nden ikindi namazına müteakiben, Geriş Kabristanı'na defnedilecektir." şeklinde duyuran oyuncu babasının vefatını da:

"Başımız sağ olsun. Sevgili annemizin ardından 24 gün sonra babamız Cevdet Algöz'ü de kaybettik. 65 yıllık aşıklar cennette buluştular. Cekko babamızı 4 Nisan Perşembe öğle namazını müteakiben Balıkesir Burhaniye Koca Camii'nden uğurlayacağız. Geriş kabristanında defnedeceğiz. Sevenlerinin başı sağ olsun. Rabbim mekanını cennet eylesin." şeklinde duyurdu.