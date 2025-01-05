Zap suyu dondu: Tehlikeye rağmen buz üzerinde yürüdüler

Hakkari’de etkili olan dondurucu soğuklar, Zap Suyu’nun yüzeyini kısmen dondurdu. Yaklaşık 30 santimetre kalınlığa ulaşan buz tabakasının üzerinde dolaşan bazı kişiler, hatıra fotoğrafları çekerek anı ölümsüzleştirdi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Zap suyu dondu: Tehlikeye rağmen buz üzerinde yürüdüler
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Van’dan doğup Irak’ın Musul kentinde Dicle Nehri ile birleşen ve Türkiye sınırları içinde 426 kilometre uzunluğa sahip olan Zap Suyu, her yıl olduğu gibi bu kış mevsiminde de soğuk havanın etkisiyle kısmen dondu. Türkiye'nin önemli sulama kaynaklarından biri olan nehir, 100’den fazla noktada sulama ihtiyacını karşılıyor.

Bölgede günlerdir devam eden soğuk hava, Hakkari’de yaşamı olumsuz etkilerken, gece sıcaklıkları -10 dereceye kadar düştü. Şehir merkezine 7 kilometre uzaklıktaki Zap Suyu’nun yüzeyinde buz tabakaları oluştu.

Zap Suyu kenarında bir yüzme havuzunun işletmeciliğini yapan Abdurrahman Er, soğuk havanın nehir üzerinde etkisini gösterdiğini belirtti. Er, “İşletmemin bulunduğu yaklaşık 1 kilometrelik alanda Zap Suyu’nun yüzeyi tamamen buzla kaplandı. Çok tehlikeli olmasına rağmen kısa bir süre buzun üzerinde dolaştım. Bazı bölgelerde 3 ila 4 metre buz tabakası oluşmuş durumda. Yüzeydeki buz kalınlığı şu an yaklaşık 30 santimetre” dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise Hakkari’de akşam saatlerinden itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkisini artıracağı konusunda uyarıda bulundu.

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