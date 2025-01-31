Zehir tacirlerine darbe: 375 litre metamfetamin ele geçirildi!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak’ta düzenlenen Narkokapan-11 operasyonunda 375 litre sıvı metamfetaminin ele geçirildiğini duyurdu.
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Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, uyuşturucunun arazide toprağa gömülerek saklandığını ve Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 2 şüphelinin suçüstü yakalandığını belirtti.
Bakan Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı’nın 2024 yılı boyunca yürüttüğü uyuşturucuyla mücadele operasyonlarında toplam 4 ton 45 kilogram metamfetamin ele geçirildiğini vurguladı.
Uyuşturucuyla mücadelede halkın desteğinin önemine dikkat çeken Yerlikaya, “Şüpheli durumları güvenlik güçlerimize bildirin, biz gereğini yapalım” çağrısında bulundu.