Zehir tacirleriyle mücadele!

Operasyonlar, Van'da gerçekleştirildi. Uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 53 kilo uyuşturucu ele geçirilirken, 19 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Zehir tacirleriyle mücadele!
Editör: Yağmur Biçen
Son Güncelleme:

Ülke genelinde uyuşturucuyla mücadele devam ediyor.Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 24-30 Mayıs'ta gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda 29 kilo 308 gram sentetik uyuşturucu, 22 kilo 200 gram eroin, 1 kilo 530 gram sentetik kannabinoid, 17 gram afyon sakızı, 1 gram esrar, 55 uyuşturucu hap ve 4 sentetik ecza ele geçirildi.

Gözaltına alınan 19 şüpheliden 6'sı hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak, uyuşturucu madde nakletmek", 13'ü hakkında "uyuşturucu madde kullanmak" suçlarından işlem yapıldı.

Atatürk'ün az bilinen fotoğrafları! Birçoğunu ilk kez göreceksinizAtatürk'ün az bilinen fotoğrafları! Birçoğunu ilk kez göreceksinizTarih

Kaynak: Anadolu Ajansı

# zehir tacirleri # operasyon
Çok Okunanlar
Ünlü oyuncu Ahmet Uğurlu hayatını kaybetti!
Ünlü oyuncu Ahmet Uğurlu hayatını kaybetti!
Bu vitaminin eksikliği MS hastası yapıyor!
Bu vitaminin eksikliği MS hastası yapıyor!
Bu alışkanlık ağız kanseri yapıyor!
Bu alışkanlık ağız kanseri yapıyor!
Her gün kahve içenler dikkat! Bu zorluklarla karşılaşabilirsiniz
Her gün kahve içenler dikkat! Bu zorluklarla karşılaşabilirsiniz
İslam Memiş'ten bayram öncesi kritik altın ve dolar uyarısı: "Sakın yapmayın!"
İslam Memiş'ten bayram öncesi kritik altın ve dolar uyarısı: "Sakın yapmayın!"
Öne Çıkanlar TSK kime mesaj gönderdi? | Aykut Diş | Başkent Kulisi TSK kime mesaj gönderdi? | Aykut Diş | Başkent Kulisi Tarihçi Özlem Kumrular son yolculuğuna uğurlandı Tarihçi Özlem Kumrular son yolculuğuna uğurlandı