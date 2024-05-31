Zehir tacirleriyle mücadele!
Operasyonlar, Van'da gerçekleştirildi. Uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 53 kilo uyuşturucu ele geçirilirken, 19 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Ülke genelinde uyuşturucuyla mücadele devam ediyor.Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 24-30 Mayıs'ta gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenledi.
Operasyonlarda 29 kilo 308 gram sentetik uyuşturucu, 22 kilo 200 gram eroin, 1 kilo 530 gram sentetik kannabinoid, 17 gram afyon sakızı, 1 gram esrar, 55 uyuşturucu hap ve 4 sentetik ecza ele geçirildi.
Gözaltına alınan 19 şüpheliden 6'sı hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak, uyuşturucu madde nakletmek", 13'ü hakkında "uyuşturucu madde kullanmak" suçlarından işlem yapıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı