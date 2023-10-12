Zeytin Bahçeleri Komandolara Emanet

Edremit'te zeytin hüretiminin güvenliği için jandarma ekipleri nöbet tutuyor. Zeytinlikler, termal kameralarla izleniyor, havadan ve karadan kontroller yapılıyor.

Zeytin Bahçeleri Komandolara Emanet
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Edremit Körfezi'nde zeytinlikler jandarmaya emanet. Türkiye'nin zeytinyağı üretiminin yüzde 10'unun karşılandığı, yaklaşık 12 milyon zeytin ağacının bulunduğu Edremit Körfezi bölgesinde zeytin hasadı başladı.

Balıkesir'de 2022-2023 hasat sezonunda 4 ayda 61 zeytin hırsızlığı yaşanmış, gözaltına alınan 163 şüpheliden 24'ü tutuklanmıştı.

Jandarma, bölgede zeytin hırsızlıklarını önlemek için tedbirlerini artırdı. Jandarma komandoları zırhlı araçlarla bahçelerde 24 saat nöbet tutuyor.

Dron yardımıyla havadan ve yaya devriye atılarak karadan kontroller yapılıyor, yüksek kesimlerdeki bahçeler, kurulan termal kameralarla gece gündüz izleniyor.

Üreticiler jandarmanın sahada olmasıyla iki yıldır olumsuz olayların azaldığını belirtiyor.

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# Edremit Körfezi # Zeytin # jandarma # Balıkesir
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