Zeytinburnu'nda otomobil polis aracına çarptı! Yaralılar var

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, D-100 kara yolu Maltepe Mahallesi mevkisi oldu.

Edinilen bilgiye göre, Edirne istikametine ilerleyen 34 KFL 10 plakalı otomobil, aynı istikamette seyreden ve yol kenarındaki benzinliğe girmeye çalışan polis aracına arkadan çarptı. Savrulan polis aracı, benzinlik girişindeki uyarı levhalarına ve park halindeki başka bir araca vurdu. Kazaya karışan diğer otomobil ise bir kamyonete çarparak durabildi.

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edili.

Kazada 34 KFL 10 plakalı otomobildeki 2 kişi ile polis aracındaki memur yaralandı.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İncelemelerin ardından araçlar kaza yerinden kaldırıldı.