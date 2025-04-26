Zırhlı polis aracı ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Kaza, Kars’ta Harakani Havalimanı kavşağında meydana geldi. Tayfun Ö. yönetimindeki 36 FH 429 plakalı otomobil, Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne ait zırhlı polis aracıyla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savrulurken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada otomobil sürücüsü Tayfun Ö. ile araçtaki Serhat E., Deniz E. ve Vedat E. ile zırhlı araçta görevli polis memurları M.B. ve T.Ö. yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezine kaldırıldı.

Yaralılardan durumu ağır olan Vedat E., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.