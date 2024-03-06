Zonguldak'ta çıkan yangın 6 saattir söndürülemedi!

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde tekstil atölyesinin deposunda çıkan yangın tüm müdahalelere rağmen 6 saattir söndürülemiyor!

Zonguldak'ta çıkan yangın 6 saattir söndürülemedi!
Editör: Yağmur Biçen
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Zonguldak'ın Devrek ilçesinde tekstil atölyesinin deposunda saat 18.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. 

Yangını görenlerin jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine yetkililer sevk edildi.

angını söndürme çalışmaları sürerken takviye olarak Gökçebey, Devrek, Çaycuma ilçelerine ait itfaiyeler ve Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait arazöz sevk edildi.
Yangından kurtarılan bir köpek ise vatandaşlar tarafından koruma altına alındı. Kepçe ile deponun duvarları yıkılarak yangına müdahalede bulunuldu.

İşyeri sahibi Ahmet Altınbaş yaptığı açıklamada, “Burada geri dönüşüm ve kumaş işi yapıyoruz. Yangın çıktı. Yangın nereden çıktı diye sorarsanız soba yakıyorduk belki ondandır. Belki de elektriktendir. Hangisi olduğunu bilmiyorum. Yandığı zaman biz burada yoktuk. İçerde 150 tonluk malzeme vardı. Mali değeri 3,5-4 milyon” ifadelerine yer verdi.

Ekiplerin yaklaşık 6 saat süren söndürme çalışmaları devam ederken, içerideki malzemenin kumaş ve branda türünden ürünler olduğu öğrenildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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