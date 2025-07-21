Zonguldak’ta düğün dönüşü kavga: 3 kişi hayatını kaybetti

Zonguldak’ın Köroğlu köyü, düğün sonrası yaşanan kanlı kavga ile sarsıldı. Husumetli iki grup arasında çıkan bıçaklı olayda üç kişi hayatını kaybetti, bir kişi gözaltına alındı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Zonguldak’ta düğün dönüşü kavga: 3 kişi hayatını kaybetti
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Zonguldak’ın merkez ilçesine bağlı Köroğlu köyü, gece saatlerinde dehşet dolu anlara sahne oldu. Edinilen bilgilere göre, daha önceden aralarında husumet bulunduğu iddia edilen iki grup, köyde düzenlenen bir düğün sonrası karşılaştı. Sözlü tartışmanın kısa sürede büyümesiyle birlikte taraflar arasında kavga çıktı.

3 KİŞİ BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Kavga sırasında Erdeniz K. isimli şahsın yanında bulunan bıçakla Halilcan Köroğlu (24), Emirkan Köroğlu (18) ve Nazmiye Köroğlu’nu yaraladığı belirtildi. Yaralılar için olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla ve özel araçlarla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi ile Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen üç kişi de kurtarılamadı.

Hayatını kaybedenlerin yakınları hastane önünde sinir krizi geçirirken, polis ekipleri hastane içinde ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. 

Olayla ilgili olarak saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen Erdeniz K. jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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