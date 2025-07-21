CHP’li Tezcan açıkladı: İmamoğlu davası TRT’de böyle yayınlanacak

CHP’li Bülent Tezcan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı davaların TRT’de yayınlanması süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. Tezcan, “TRT bir kanalını tahsis edecek, yayın keyfi olmayacak” dedi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
CHP’li Tezcan açıkladı: İmamoğlu davası TRT’de böyle yayınlanacak
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CHP’Lİ TEZCAN’DAN TRT YAYINI AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi icra kurulu üyesi ve CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı davaların TRT’de yayınlanmasına dair açıklamalarda bulundu.

Cumhuriyet’ten İklim Öngel’e konuşan Tezcan, sürecin yasayla düzenleneceğini ve yayınların keyfi biçimde yapılmayacağını belirtti.

Tezcan açıklamasında, “Kanun değişikliği gerektiriyor. Grup Başkanvekillerimiz teklif verdi. Kanun çıkarken bununla ilgili düzenleme yapılacak. Önce TRT bir kanalını buna tahsis edecek. O kanal ‘canım isteyince reklam girdim’ kanalı olmayacak. Sonra linkini paylaşmak zorunda olacak. Youtube kanalları da, diğer televizyonlar da yayınlayacak. Yani gerekli önlemler alınacak” dedi.

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