CHP’li Tezcan açıkladı: İmamoğlu davası TRT’de böyle yayınlanacak

CHP’Lİ TEZCAN’DAN TRT YAYINI AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi icra kurulu üyesi ve CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı davaların TRT’de yayınlanmasına dair açıklamalarda bulundu.

Cumhuriyet’ten İklim Öngel’e konuşan Tezcan, sürecin yasayla düzenleneceğini ve yayınların keyfi biçimde yapılmayacağını belirtti.

Tezcan açıklamasında, “Kanun değişikliği gerektiriyor. Grup Başkanvekillerimiz teklif verdi. Kanun çıkarken bununla ilgili düzenleme yapılacak. Önce TRT bir kanalını buna tahsis edecek. O kanal ‘canım isteyince reklam girdim’ kanalı olmayacak. Sonra linkini paylaşmak zorunda olacak. Youtube kanalları da, diğer televizyonlar da yayınlayacak. Yani gerekli önlemler alınacak” dedi.