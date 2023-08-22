Zonguldak'ta ev sahibi ile kiracı arasında kavga yaşandı

Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesinde kiracı ile ev sahibi arasında yaşanan tartışmanın kavgaya dönüştüğü anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Zonguldak'ta ev sahibi ile kiracı arasında kavga yaşandı
Zonguldak'ta ev sahibi ile kiracı arasında kavga yaşandı
Editör: Süleyman Daban

Alınan bilgiye göre, Bağlık Mahallesi Tezel Sokak'ta S.Ç'ye ait evde 6 yıldır kiracı olan B.A. ve ailesinin 1000 lira olan kira bedeli, bu yılın başında yeniden sözleşme yapılarak 1500 liraya çıkartıldı.

Bir süre sonra ev sahibi kiracısından evi boşaltmasını talep etti.

Ev sahibi S.Ç. ile B.A. ve V.A. çifti arasından anlaşmazlık çıktı. Ev sahibi ve ailesi, evlerine giderek kiracıları ile tartıştı.

Tartışmanın bir süre sonra kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar arasında itiş kakış yaşandı. Kiracının evin kapısını kapatmasının ardından tartışma sona erdi.

Taraflar, Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek birbirlerinden şikayetçi oldu. B.A. ve V.A. çifti Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığına ev sahipleri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Öte yandan güvenlik kameralarınca görüntülenen tartışma ve kavga anında B.A. ve V.A. çiftinin çocuklarının ağladığı ve korktuğu görülüyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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